Quem diria? O podcast do rugby brasileiro é centenário! 100 programas, 100 papos de gala, 100 entrevistas ovaladas com muito espírito do rugby e debate franco e aberto sobre o rugby no Brasil e no mundo! Tudo com o apoio da Central 3, a casa dos podcasts de qualidades.

Para comemorar o Mesa Oval #100 teremos na mesa ninguém menos que Fernando Portugal, ex jogador que marcou época no rugby nacional, sendo referência do esporte em todo o país e no mundo! Hoje treinador da Academia de Alto Rendimento da CBRu em São José, Portugal tem um vasto currículo que inclui 32 test matches pela Seleção Brasileira de XV, muitos torneios pela Seleção de Sevens (incluindo Jogos Pan-Americanos em 2011 e 2015 e Série Mundial), títulos e mais títulos pelo São José e Bandeirantes e temporadas no rugby italiano como atleta profissional, além atuação como comentarista de rugby na TV.

Então, não perca o programa de hoje por nada! É 100! 17h00, AO VIVO, no Facebook Live do Portal do Rugby e na Central 3, sempre com muita #culturaderugby!