Tempo de leitura: 4 minutos

Um dos principais times de rugby do país, o Jacareí divulgou recentemente o lançamento de 3 editais para contratação de pessoas, produtos e serviços por meio da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte (LPIE). Entre os profissionais que o clube lista nos editais estão treinadores para as categorias M17 e M19 (masculino e feminino), coordenador técnico, preparador físico, auxiliar técnico, professores, assistente social e auxiliares administrativos, além de serviços em fisioterapia, psicologia esportiva, transporte, marketing atendimento médico, fotografia, filmagem e assessoria de imprensa.

Os editais estão divididos em três projetos diferentes: “Jacareí Rugby Ano IV”, “Jacareí Rugby Feminino” e “Rugby Além das Fronteiras” e foram oficializados no final de agosto. Também fazem parte dos processos de captação alguns produtos de treinamento e jogo, como bolas, protetores, coletes, uniformes, entre outros.

As empresas que quiserem participar do processo de licitação devem seguir as regras e instruções dos editais que estão divulgados na íntegra no site do clube. Entre os critérios para seleção estão a análise do documento de habilitação, a verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do objetivo do processo seletivo e o julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação.

No caso de treinadores, coordenadores, auxiliares e preparadores físicos, a contratação será por Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) considerando 20% dos encargos, enquanto que demais serviços se darão pelo regime de contratação via Pessoa Jurídica (PJ).

Sobre a Lei Paulista de Incentivo ao Esporte

A LPIE é um instrumento do governo estadual para fomentar o esporte em São Paulo por meio entidades privadas, que têm como contrapartida a renúncia de ICMS por parte do Estado. Desta forma, o governo abre mão de parte de sua arrecadação do imposto, para que a empresa possa investir diretamente esses recursos em projetos esportivos, como o Jacareí.

O time do interior paulista é um dos beneficiários da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte há alguns anos, e também se mantém por outros projetos de incentivo, como a Lei Federal de Incentivo ao Esporte e o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional (Fadenp), além de parceiros como o SESI São Paulo, a Prefeitura de Jacareí e o Instituto CCR.

Por meio de todos esses incentivos, além dos patrocínios da S.H.A. e do Cebrace, o clube consegue viabilizar o projeto de rugby que já dura 14 anos e atualmente conta com mais de 500 atletas em 11 categorias estruturadas, desde o infantil até o adulto, tanto no masculino quanto no feminino. O sucesso em campo já rendeu mais de 20 títulos – entre eles o Super Sevens de 2019, conquistado em fevereiro deste ano.

Atividades em 2020

Dentro de campo, o clube pode terminar o ano sem nenhuma partida oficial, já que diversas competições foram canceladas (entre elas o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro de XV 2020). No entanto, o Jacareí segue na expectativa da possível retomada dos treinos ainda em 2020.

“Sabemos que um dos maiores viés da participação dos atletas com o rugby é devido ao contexto social e as interações que o esporte proporciona. O fato de não ter competição não parará nossos esforços para retornar alguma atividade ainda neste ano. Estamos trabalhando junto a Federação e Confederação para implementar um plano e protocolo de retorno para os clubes junto ao governo. O momento é delicado, mas estamos trabalhando para conseguir oferecer condições de retorno segura junto a estes órgãos”, diz Júlio Faria, coordenador do Jacareí Rugby.

Apesar do cancelamento das principais competições, o clube vê a medida como necessária e entende que essa parada é fundamental para a reestruturação das principais equipes de rugby do país para 2021. “É uma leitura negativa para o ano de 2020, porém o momento pede que isso aconteça. Também servirá para que a gente consiga se reestruturar após o processo de retomada das atividades pós-pandemia. Cada clube vai precisar fazer uma avaliação e ver o impacto que isso teve dentro das suas realidades e se ajustar as competições para o ano de 2021. Então, é um tempo que a Confederação proporcionou aos clubes que vai ser fundamental para essa leitura e reestruturação dos clubes de rugby no Brasil”, completa o coordenador.

Este é o primeiro ano em que o Campeonato Brasileiro de XV, principal torneio da Confederação Brasileira de Rugby, não será realizado desde 1964. O Jacareí disputa a competição desde 2015, tendo sido campeão em 2017. A única partida realizada pelo time de XV na temporada foi um amistoso diante do SPAC, em março, que terminou com vitória por 48 a 5.