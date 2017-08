Compartilhar no Facebook

A poeira deixada pelo Mundial feminino já vai baixando com o título das Black Ferns, mas o Mesa Oval volta com o XV Feminino na pauta e uma convidada de honra, uma das primeiras representantes do Rugby XV feminino! É Mariana Segala, que esteve presente na única seleção brasileira a disputar jogos nesse formato, em 2008.

Ela conta mais sobre essa experiência em uma época em que o Rugby feminino ainda engatinhava no país.

Tem também Victor Ramalho, Guilherme Taveira e Diego Gutierrez falando sobre as finais do Mundial, e a segunda rodada do Rugby Championship.

Escute agora!