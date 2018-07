Setenta atletas universitários dos Estados Unidos e Canadá que disputam o FISU America Games, que será realizado em São Paulo, de 19 a 29 deste mês, 2018 participam neste sábado (21) de uma ação voluntária que calçará os pés de 340 crianças, adolescentes e jovens atendidos pelo projeto Rugby Cidadão, promovido pela Associação HURRA! no Instituto Anchieta Grajaú, na Zona Sul da capital. Além de participar de atividades recreativas e treinos sociais com os brasileiros aprendizes de rugby, os atletas estrangeiros entregarão meias e tênis novos para os participantes do projeto.

A entrega dos tênis será feita individualmente, numa cerimônia de lava-pés organizada pela Samaritan`s Feet Brasil. “Cada atleta voluntário senta-se em frente à pessoa que receberá a doação do tênis, lava os seus pés, enxuga-os e os calça com as meias e o novo calçado. Durante esse tempo, passa mensagens de esperança, de sonhos e de fé”, explica Wesley Oliveira, diretor executivo da organização não-governamental. Essa ação contará com o apoio da JDA Software Group.

Além disso, alguns atletas norte-americanos voluntários da ONG Mission Vision, que também estão no Brasil para o FISU America Games, participarão da ação no Grajaú realizando exames oftalmológicos nas crianças, adolescentes e jovens, com prescrição de receitas e entrega de óculos a quem precisar.

As crianças, adolescentes e jovens beneficiados por essas ações têm idade entre 4 e 18 anos e participam do projeto Rugby Cidadão Instituto Anchieta Grajaú, promovido pela Associação HURRA!. Criada em 2010, a associação tem por objetivo de promover o rugby e a educação como meio para transformação das pessoas e do seu entorno social. Todo o trabalho é realizado a partir dos quatro pilares da educação integral da Unesco: ser, conviver, conhecer e fazer. Em nove anos de trabalho, a ONG já impactou mais de 60 mil crianças e jovens, em mais de 180 escolas e entidades e com treinamento e formação de mais de 500 professores de Educação Física.

O Instituto Anchieta Grajaú atende à população da Zona Sul de São Paulo há 17 anos com projetos e ações nas áreas da Educação e Desenvolvimento Comunitário. O distrito do Grajaú possui cerca de 450 mil habitantes e ocupa a penúltima colocação no Mapa de Vulnerabilidade Social da cidade de São Paulo. Além de projetos de esportes, como o Rugby Cidadão, o Instituto oferece projetos de preparação para o trabalho, mediação de leitura, contação de histórias, teatro, dança, percussão, stencil, grafitti, artesanato, artes visuais e multimeios, comunicação social, inclusão digital, marcenaria, capoeira, ginástica artística, jogos cooperativos, horticultura, jardinagem, compostagem e reciclagem.