Sami Arap Sobrinho foi eleito presidente do Comitê de Conformidade (Compliance), vinculado ao Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O ex-presidente da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) foi escolhido por unanimidade nesta quarta-feira (25), juntamente com Alberto Murray e Bernardino Santi, que foram igualmente aclamados para as presidências do Conselho de Ética e do Comitê de Conformidade, respectivamente, quando foi realizada a primeira reunião destes Conselhos no COB. O mandato dos presidentes terá vigência de 12 meses, ocorrendo uma troca entre seus membros ao final de cada período.

“A primeira reunião do Conselho de Ética do COB é um marco histórico que muito me emociona. Implementou-se um novo modelo de gestão, mais moderno, democrático e transparente. Sinto-me honrado em representar os valores do rugby no Movimento Olímpico e, junto com meus pares, agregar valor à história do COB”, disse Sami.

Vale lembrar que os Conselhos de Ética e de Administração integram o novo Estatuto do COB, aprovado em dezembro passado, e cujas eleições para sua formação foram realizadas em 23 de março passado, quando Sami foi o membro não independente mais votado para o Conselho de Ética.

Além de Sami Arap Sobrinho, o Conselho de Ética é formado por outros quatro membros, todos eleitos também no dia 23 de março de 2018: Alberto Murray, Caputo Bastos e Ney Bello (membros independentes) e Bernardino Santi (membro não independente, assim como Sami).

Já o Conselho de Administração é integrado por 15 membros: o presidente e vice-presidente do COB (Paulo Wanderley e Marco La Porta); o presidente e vice-presidente da Comissão de Atletas do COB (Tiago Camilo e Yane Marques); oito presidentes de Confederações Brasileiras Olímpicas (veja relação abaixo); dois membros independentes (Carlos Osso e Sergio Rodrigues); e o membro brasileiro no COI (Bernard Rajzman). Os oito representantes das Confederações e os dois membros independentes foram eleitos pela Assembleia do COB no pleito de 23 de março.

Nas reuniões desta quarta-feira os conselheiros conheceram a estrutura organizacional do COB e visitaram as instalações do Centro de Treinamento Time Brasil, que inclui o Parque Aquático Maria Lenk, as Salas de Combate e o Laboratório Olímpico, além da Areninha de Ginástica Artística. Na parte da tarde foram realizadas as reuniões específicas de cada Conselho.

Texto: CBRu