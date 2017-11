Nesta quarta-feira, faleceu em Buenos Aires o argentino-brasileiro Leonardo Piovano, ex abertura e centro da Seleção Brasileira de Rugby (tendo jogado o Sul-Americano de 1991), do São Paulo Futebol Clube (da época que o Tricolor tinha equipe na bola oval), do SPAC e do Pasteur (campeão brasileiro em 1994). Leo foi vítima de um câncer e deixa um legado no rugby brasileiro.

O Portal do Rugby deixa seus sentimentos à família e aos amigos desse grande nome da história de nosso esporte.