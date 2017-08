Compartilhar no Facebook

Para muitos, o maior All Black de todos os tempos. Ou, no mínimo, da era amadora. Sir Colin Meads, aclamado segunda linha apelidado de Pinetree (o “pinheiro”), defendeu a seleção da Nova Zelândia em 55 tests (sem nunca ter sido substituído) e 133 jogos ao todo, entre 1957 e 1971, marcando época como um dos grandes capitães de um time quase invencível dos All Blacks.

Nomeado para o Hall da Fama, Meads recebeu as mais diversas honras após sua aposentadoria dos gramados e ganhou uma estátua em sua cidade natal, a pequena Te Kuti, inaugurada justamente em 2017. Te Kuiti é a casa do clube do único clube que Meads defendeu, o Waitete Rugby Club, e uma das casa da pequena King Country Rugby Football Union, uma das menores uniões e seleções provinciais da Nova Zelândia, única equipe provincial pela qual Meads jogou. O King Country disputa hoje o Heartland Championship, o Campeonato Neozelandês Amadora (competição abaixo da Mitre 10 Cup) e a taça da competição é a Meads Cup.

Sir Colins Meads faleceu hoje, dia 20 de agosto, aos 81 anos de idade.







Foto: Leonard Burt/Hulton Archive/Getty Images