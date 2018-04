O Charrua pode ser alcançado na liderança nesta quarta rodada do Campeonato Gaúcho de Rugby XV 2018 (CGR 2018). Com sete times disputando o Gauchão, sempre um fica de folga na rodada. Pois, na quarta rodada, chegou a vez do Charrua. Atual líder com 15 pontos, os índios podem ser alcançados pelo Farrapos, que está na segunda posição, com 10. A quarta rodada do Gauchão de Rugby acontece neste sábado (14.04). O final de semana conta ainda com jogos do CGR Juvenil M19.

O Farrapos entra em campo neste sábado às 15h em busca da vitória que pode colocar o time na primeira colocação do Gauchão de Rugby XV. Para isso, no entanto, precisarão superar o Universitário Rugby de Santa Maria na casa do adversário e marcar ponto bônus por marcar quatro ou mais tries.

O atual terceiro colocado é Serra Gaúcha. O time serrano também joga fora de casa. Em Dois Irmãos, às 15h30, o Serra Gaúcha encara o Brummers – que perdeu na última rodada e busca recuperação.

No mesmo horário, mas em Passo Fundo, o Planalto busca em casa marcar os seus primeiros pontos na competição. O desafio é contra o San Diego.

Liderança por dois pontos na Juvenil

- Continua depois da publicidade -

Já na categoria Juvenil, o Brummers lidera pela diferença de apenas dois pontos. Com quatro vitórias em quatro jogos, o time M19 de Dois Irmãos enfrenta o concorrente direto Serra Gaúcha às 14h em casa. Se vencer, a equipe serrana ultrapassa o Brummers e assume o primeiro lugar.

Já às 14h30, em Passo Fundo, dois times que buscam os primeiros pontos: Planalto x San Diego.

O Universitário terá duas chances para também tentar o topo da tabela. Para isso, tem pela frente, dois confrontos contra o Farrapos. As disputas ocorrem às 13h e às 13h40 em Santa Maria. O Farrapos pode melhor sua colocação, já que possui apenas um ponto.

A segunda divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby XV tem uma pausa neste final de semana e retoma no final do semana seguinte, dos dias 21 e 22 de abril.

Campeonato Gaúcho de Rugby XV 2018

Data: Sábado (14.04)

Brummers Rugby Clube x Serra Gaúcha Rugby Clube

Local: Complexo Desportivo do Sesi – Rua Alberto Rubenich, 11 – Bairro Vila Rosa – Dois Irmãos/RS

14h – Juvenil

15h30 – Principal

Planalto Rugby Clube x San Diego Rugby Club

Local: Terceiro Regimento de Polícia Montada da Brigada Militar de Passo Fundo – Avenida Presidente Vargas, 1501 – Bairro São Cristóvão – Passo Fundo/RS

Juvenil – 14h30min

Principal- 15h30min

Universitário Rugby Santa Maria x Farrapos Rugby Clube

Local: Universidade Federal de Santa Maria, no Campo do Centro de Eventos – Av. Roraima nº 1000, Cidade Universitária – Bairro Camobi – Santa Maria/RS

13h – Juvenil

13h40min – Juvenil

15h – Principal

Texto: Nathália Ely/Comunicação FGR