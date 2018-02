A Federação Cerrado comunicou, em sua Fanpage, o planejamento para 2018.

Um dos pontos destacados é a criação da ouvidoria em seu site, fcru.com.br que também terá um portal de transparência e prestação de contas.

Quanto à performance em campo e no desenvolvimento da prática, os objetivos são realizar torneios em estádios, formar uma seleção feminina de XV, participar do torneio nacional juvenil enviando uma seleção local e abrir uma escola de Rugby para as crianças e adolescentes, em parceria com a Prefeitura de Goiânia.

O plano também visa estreitar relações com a Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude de Tocantins, lançar o programa “Hora do Rugby” na internet.

A Federação também pretende captar o recurso aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte e inaugurar sua filial em Brasília.