A FGR libera a prévia do Calendário de 2018. O mesmo ainda pode sofrer alterações após publicação oficial do Calendário da CBRu.

Clique aqui para conferir o Calendário 2018 do rugby gaúcho.

O Campeonato Gaúcho de Rugby XV da 1ª divisão está marcado para começar no dia 17 de março, contando com os 7 clubes, 1 a mais que em 2017: Farrapos, Charrua, San Diego, SC Rugby, Brummers, o novato Planalto de Passo Fundo e o Universitário de Santa Maria, que acabou não sendo rebaixado. O campeonato será encerrado no dia 16 de junho.

Todos os times da primeira divisão adulta estarão também representados no Gaúcho M19, que acontecerá em paralelo à elite, assim como o Intermédia adulto, para times B.

Já a segunda divisão do estado irá de 18 de março a 16 de junho e contará com 6 clubes: Centauros, Guasca, Guaíba, Antiqua, Pampas e com o novato Tauras de Marau.

A largada do Gaúcho Feminino está programada para o dia 23 de junho, com um circuito M18 sendo esperado junto do adulto.