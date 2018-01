No sábado dia 03 de fevereiro na cidade de Guarapuava será realizada Assembleia Geral da Federação Paranaense com seus associados.

Veja os principais temas a serem debatidos.

i) Calendário de jogos e eventos para a temporada 2018;

ii) Definição do formato regionalizado das competições;

iii) Cursos de desenvolvimento e de arbitragem além de clínicas e seletivas juvenil;

iv) Apresentação do relatório financeiro de 2017, balanço anual e definição do valor da anuidade para 2018;

v) Discussão sobre formatação de circuito de seven masculino e juvenil;

vi) Apresentação das ações junto ao Conselho Administrativo da CBRu e plano estratégico de desenvolvimento.

Para mais, contacte a FPRu.