Comunicado da Federação Paulista de Rugby:

“Devido o avanço do COVID-19 em todo país, a Federação Paulista de Rugby vem acompanhando com atenção as atualizações dos órgãos de saúde em nível municipal, estadual e nacional, e após o adiamento emergencial dos eventos da última semana, a entidade comunica que:

1 – Todos os campeonatos e atividades realizadas pela FPR estão suspensos até o dia 18/04

2 – A entidade seguirá monitorando a evolução do vírus e as decisões governamentais e fará uma nova avaliação sobre a retomada dos campeonatos até essa data

3 – Clubes do estado devem avaliar a necessidade de paralização de seus treinamentos durante o período e comunicar os órgãos competentes e a entidade caso registrem atletas infectados com o vírus.

Dúvidas podem ser encaminhadas para o email contato@fprugby.org.br

Agradecemos a compreensão de todos.”