A Federação Paulista agendou a Reunião de Planejamento do Rugby Feminino Paulista para acontecer dia 10 de dezembro de 2017, a partir das 11h, no SPAC (Avenida Atlântica, 1448) durante o SPAC Lions. Será realizada com a Camila Lacerda, representante do comitê feminino da FPR.

Para confirmar presença, basta, no máximo duas representantes por clube/equipe preencher o formulário.

PAUTAS DA REUNIÃO:

– APRESENTAÇÃO DA COMISSÃO FEMININA 2018

– APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO 2018

– CIRCUITO PAULISTA DE RUGBY SEVENS (PRIMEIRO SEMESTRE)

Modelo de disputas, datas, locais e feedbacks, custos

– COPA SÃO PAULO DE RUGBY SEVENS (SEGUNDO SEMESTRE)

Modelo de disputas, datas, locais, feedbacks,custos

– CIRCUITO PAULISTA DE RUGBY SEVENS JUVENIL (ANO INTEIRO)

Categorias M16 e M19 (Propostas, locais e feedbacks, custos)

– MAGIC WEEKEND RUGBY XV (ANO INTEIRO)

Exibição da proposta, datas e definição dos locais, custos

– RUGBY UNIVERSITÁRIO

Perspectivas e viabilidade

– ESPAÇO PARA OUTRAS DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS