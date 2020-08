Tempo de leitura: 2 minutos

A máxima “No rugby o apoio é fundamental” sempre foi usada para explicar o esporte para quem está chegando no esporte, mas no momento de pandemia, essa frase ganhou uma nova dimensão.

Com este princípio norteador, a FPR ciente das dificuldades impostas pela pandemia aos seus filiados, criou uma ação inédita no esporte no país. A entidade irá disponibilizar um apoio financeiro emergencial voltado para os profissionais das categorias de base dos clubes do estado até o final do ano, sem taxas ou juros e com prazo longo para início de pagamento, com o objetivo de impedir a interrupção de projetos dos clubes pelo estado.

“O trabalho da Federação Paulista tem se pautado cada vez mais pelo incentivo à base como forma de criar um modelo sustentável no longo prazo para todo estado, e como boa parte das categorias inferiores não geram receitas com mensalidades, os profissionais que atuam nesse segmento crucial para a sobrevivência dos clubes são os mais afetados em um momento de escassez de recursos. Entendemos que esse apoio irá permitir aos clubes que trabalham na formação possam manter seus projetos em andamento.” comentou Renato Occhionero, vice-presidente da FPR.

Serão aptos a receber o benefício aqueles clubes que cumprirem com os seguintes requisitos:

1) estarem adimplentes com a FPR;

2) que tenham participado recentemente dos eventos oficiais de categorias base da entidade; e

3) que possuírem treinadores de categoria de base registrados em suas despesas mensais por no mínimo 12 meses

As equipes que atenderem a todos requisitos, poderão buscar a FPR para obter adiantamento de recursos financeiros como forma de apoio emergencial através do email secretaria@fprugby.org.br.

Os interessados poderão pedir recursos para os meses de setembro à dezembro do corrente ano, sendo que a devolução do valor se dará a partir de junho de 2021, sem cobrança de juros ou taxas.