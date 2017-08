O futuro do Rugby paulista deu um novo passo na última quarta, com a primeira reunião de planejamento estratégico da FPR realizada na capital paulista e reunindo representantes da entidade, clubes, da arbitragem, ONGs, treinadores e comandada pelos consultores Luís Delphino e Paula Korsakas. Tendo como grande objetivo desenvolver as categorias de base do estado como forma de criar um ciclo sustentável para o esporte em todos os clubes dentro dos próximos vinte anos, os presentes participaram do primeiro passo em uma reunião de mais de três horas onde foram levantados pontos fortes e fracos do esporte em São Paulo e os desafios e oportunidades para alcançar os objetivos propostos.

O primeiro passo foi dado e agora é a vez dos clubes. Sabendo que uma entidade forte se faz com clubes fortes, as duas próximas reuniões terão a participação dos clubes, que terão a oportunidade de também se fazer ouvir, e é um bom momento para começar a se organizar internamente.

Os clubes interessados devem enviar um email para renato.occhionero@fprugby.org.br informando a data em que tem interesse em participar:

Dia 19/08 à tarde em São Paulo (local a ser informado em breve)

Dia 26/08 de manhã em Valinhos (local a ser informado em breve)