Com o cancelamento das atividades oficiais da Federação Paulista de Rugby, neste ano, a FPR convida os clubes do estado a participar de uma iniciativa que entende ser muito positiva para manter atletas e apoiadores engajados em torno do clube e também criar ou estreitar laços com a comunidade local através de uma campanha social, que irá auxiliar instituições de caridade com a arrecadação de suprimentos essenciais para amenizar a situação difícil pelas quais muitos estão passando.

IMPORTANTE: A FPR irá realizar divulgações periódicas com os totais arrecadados, mas de forma alguma, a iniciativa terá um campeão ou ranking, e fica vedado a todos os participantes realizarem qualquer divulgação nesse sentido. A disputa é do Rugby paulista contra o COVID, em apoio à comunidade.

Cronograma:

De 9 a 14/9: divulgação das entidades beneficiadas

Etapa 1 – Doação de máscaras (15/9 a 14/10)

Etapa 2 – Doação de alimentos (15/10 a 14/11)

Etapa 3 – Doação de sangue (15/11 a 15/12)

Os clubes interessados devem entrar em contato pelo email contato@fprugby.org.br até o dia 10/9, informando:

Clube:

Responsável pela iniciativa dentro do clube:

Entidade beneficiada (pode ser uma entidade diferente por etapa):

Logo da entidade beneficiada:

Resumo da atuação da entidade:

Site, telefone e perfis nas redes sociais da entidade beneficiada (se tiverem):

O responsável pela iniciativa do clube será contatado ao final de cada etapa para informar os totais arrecadados. Sempre que possível, o clube deverá providenciar a filmagem da entrega ou um comprovante da entrega.