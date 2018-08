No dia 25 de agosto, as 6 federações reconhecidas pela CBRu (SP, MG, RJ, RS, PR e SC) e a Federação da Bahia (que está com pedida de admissão) se reunirão de forma inédita para discutirem os vários temas pertinentes ao desenvolvimento do rugby nacional.

O evento será voltado apenas para os dirigentes estaduais e os resultados discutidos serão divulgados posteriormente. A iniciativa mostra que as federações têm questões em comum que precisam ser discutidas com urgência para equilibrar a discussão do desenvolvimento do esporte no país.

Os temas discutidos serão:

1. Mudança Estatutária da CBRu

2. Competições (franquias CBRu, Ligas Independentes e Análise da condução da CBRu no Super 16 e Taça Tupi)

3. Relação da CBRu x Federações

4. Desenvolvimento do Rugby Feminino

5. Política de Transferência de atletas

6. Categorias de Base

A reunião irá produzir um texto de encerramento com as diretrizes definidas e conclusões dentro dos temas abordados.