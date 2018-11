O evento mais esperado do semestre chegou e agora é a hora de se descontrair e se divertir no 16 Festival Esportivo e do Convívio, que marca o encerramento de mais uma temporada transformadora para a HURRA!, seus colaboradores, professores e alunos. Mais de 600 pessoas são esperadas no CEU Jambeiro nesse sábado para participar da celebração, que irá abranger os eixos Esporte, Comunidade e Cidadania através de uma série de atividades desenvolvidas pelos educadores da entidade em conjunto com os professores de Educação Física e alunos da rede ao longo dos últimos meses.

A cada Festival, é definido um tema que irá guiar todas as atividades propostas para os alunos, sempre alinhado com temas atuais que também estão sendo discutidos amplamente pela sociedade. Entretanto, esta edição é especial, pois será o momento de lançar um olhar para dentro da entidade e do histórico de sua atuação, para definir o tema central do evento. Com o titulo “Identidade HURRA, legado que transforma” as atividades propostas vão revisitar o impacto na formação e transformação promovidos pela organização em suas existência ao longo de 10 anos de atuação, e vão reforçar a missão e visão da HURRA! em promover a transformação do indivíduo através da educação de valores utilizando o esporte como ferramenta de mudança social.

O diálogo com a atualidade se dará na forma da apresentação do tema principal, onde o incentivo ao uso das redes sociais para disseminar conteúdos audiovisuais criados pelos próprios alunos foi estimulando. Com criatividade, vamos favorecer o sentido de união entre os diferentes polos através da hashtag #SOUHURRA, que ao final, irá compor um mosaico de experiências e vivências de todos os participantes, mostrando a pluralidade da formação proporcionada pela HURRA!. Acreditamos que o resultado para a comunidade se dará voz na “batalha de gritos de guerra”, onde grupos de alunos se enfrentarão em duelos que evocam as tradicionais batalhas de rap, exaltando os valores do esporte e a identidade de cada escola.

O Rugby não poderia ficar de fora da festa, e todas escolas levarão suas equipes para disputar o primeiro lugar, assim como a iniciativa do ” Valores que Premiam”, iniciativa onde os alunos podem comprar camisetas, bolas e calçados com uma moeda virtual própria da instituição chamada de “hip-hip”, e conquistada pelos alunos quando vivenciam nas aulas praticas alinhadas com os valores do Rugby que incluem Disciplina, Respeito, Integridade, Paixão e Solidariedade.

O convite para a participação é aberto a alunos e pais onde a HURRA! atua, e esperamos todos no CEU Jambeiro!

Informações do evento

Festival Esportivo e do Convívio

Dia 01/12/2018 das 9h às 15h

Local: CEU Jambeiro

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, 60 – São Paulo