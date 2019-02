A Federação Gaúcha de Rugby (FGR) estará ofertando, no dia 16 de fevereiro, o Curso de Arbitragem N1 para os interessados em iniciar carreira no quadro de arbitragem de rugby do Rio Grande do Sul. O curso ocorre no dia 16 de fevereiro, das 9h30 às 17h30, no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves.

O Curso de Arbitragem terá vagas limitadas para 12 pessoas. Como é uma oferta da FGR, o curso será gratuito, porém os participantes deverão se colocar à disposição para atuar em competições e arbitrar jogos durante o ano de 2019. Quem participar do Curso de Arbitragem N1 estará apto para participar do curso N2, desde que tenha atuado e sido avaliado pelos responsáveis na formação de árbitros no Estado.

O deslocamento até o local do curso e o almoço são de resposabilidade de cada participante. É recomendável trazer algum tipo de lanche para as pausas do cursos, porém algo que não gere indisposição para as atividades. No caso de não comparecimento sem cancelamento prévio, a participação em novos cursos será avaliada.

As incrisções devem ser realizadas por meio do site.

Texto: Comunicação FGR