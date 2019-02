A Federação Gaúcha de Rugby (FGR) estará efetuando, entre os dias 4 ao dia 18 de fevereiro, uma pesquisa para conhecer as áreas de interesse de desenvolvimento das pessoas envolvidas com o rugby atualmente no Rio Grande do Sul. A pesquisa tem como objetivo a realização de cursos de capacitação que atendam a demanda do Estado.

A pesquisa será realizada via Google Forms. Todas as pessoas envolvidas no rugby gaúcho como atletas, treinadores, gestores, árbitros e até mesmo os que têm interesse em iniciar sua trajetória na modalidade estão convidados a participar e fazer parte desta importante pesquisa da FGR.

Com base na pesquisa, a FGR pretende conhecer o seu público e as áreas de interesse de capacitação para que, desta forma, possam ser realizados cursos específicos e que abrangem um número expressivo de pessoas, concisos com a demanda do público envolvido com o rugby no Estado. Após análise das manifestações, em conjunto com Brasil Rugby Desenvolvimento, será confeccionado e divulgado o calendário de Desenvolvimento da FGR.

Se quiser participar responda a pesquisa.

