Seguindo o sucesso das transmissões em caráter experimental das quatro finais de estaduais realizadas no ano passado que somaram mais de 70 mil pessoas pelo país, a FPR irá realizar mais uma vez a transmissão da final do Paulista A, a primeira fora da capital.

E o palco para a festa de encerramento do principal torneio masculino estadual também será especial. O Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, foi escolhido para receber o duelo inédito entre São José, o campeão da década e a Poli, atual campeã que tenta o inédito bicampeonato, uma justa final entre as duas melhores campanhas de todo campeonato.

A narração ficará por conta de Maurício Bonato, a voz do Rugby paulista, e os comentários com Júlio Faria, ex-treinador do Jacareí e um dos profissionais mais experientes do esporte no país, propiciando uma cobertura especializada com informações técnicas e estatísticas do torneio.

Segundo Daniel Venturole, responsável pela comunicação e marketing da Federação, “realizar a transmissão fora da capital é um desafio novo para a FPR, mas pelo segundo ano seguido, vamos contar com apoio da Fotojump, que tem experiência em eventos como os Jogos Universitários da CBDU e Superliga de Vôlei e temos confiança que mais uma vez, conseguiremos criar uma boa experiência. Esperamos com esse evento, mostrar para patrocinadores em potencial e para o público, que a entidade está atingindo um novo grau de maturidade e temos capacidade de execução para realizar muito mais em prol do esporte.”

Siga a página da FPR no Facebook e coloque na agenda! É nesse sábado, a partir das 15h.