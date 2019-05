Começamos o mês de Maio com uma ilustríssima presença no podcast “Mesa Oval”: Gabriel Cacuro, treinador do Pasteur. Oriundo das categorias de base do clube, ele tem se especializado e participa frequentemente de clínicas em centros especializados no Rugby a fim de potencializar suas funções. Com vistas a projetos de longo prazo, Cacuro faz parte de um sistema no qual o Pasteur é bastante conhecido: formação de atletas. O jovem treinador tem um grande futuro pela frente e irá compartilhar um pouco do seu trabalho e opinião sobre o passado, presente e futuro do Rugby do Brasil.

Gabriel Cacuro, o Pasteur, categorias de base, rendimento, passado, presente e futuro, são pautas super especiais no Mesa Oval, em sua 152a edição, que irá ao ar nesta Terça-Feira (7) ao vivo pelo facebook do Portal do Rugby a partir das 17h (hora Brasília).

Uma boa resenha ovalada na religiosa faixa nobre vespertina de todas as Terças na Central 3.

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis em Central 3 ou então procurem pelo MESA OVAL no Spotify e no Deezer.