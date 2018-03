Hoje teremos um inglês no Mesa Oval! Que é cada vez mais brasileiro. Gareth Owen Clabburn, o Gary, jogador e treinador do Templários e da UFABC, torcedor dos Saracens (e ex jogador do juvenil do clube) e representante da Gilbert no Brasil, será o entrevistado de hoje na Central 3, às 17h00, ao vivo no Facebook do Portal do Rugby e na Central 3!

Muito conhecimento sobre rugby do Brasil e do mundo hoje, é promessa! Conecte-se conosco.

#Culturaderugby