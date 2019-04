A DHL Express, parceira oficial de logística da Copa do Mundo de Rugby 2019™, lança a gincana infantil “Seja a Bola da Vez”, que levará o vencedor ao Japão para a Copa do Mundo de Rugby 2019™. A campanha irá selecionar um participante de 8 a 15 anos, para entregar a bola de um jogo durante o evento esportivo, que acontecerá entre de 20 de setembro a 02 de novembro de 2019. Os interessados poderão se inscrever até o dia 03 de maio diretamente no site (http://www.sejaaboladavez.com.br ).

Para participar, as crianças e adolescentes devem gravar um vídeo de até 30 segundos respondendo à seguinte pergunta: “Como você pode transformar o mundo em um lugar melhor por meio do Rugby?”. O segundo passo é preencher as informações obrigatórias no formulário no site e fazer upload do material. O vídeo mais criativo e com a melhor resposta ganhará uma viagem com um responsável legal para o Japão, onde irá entregar a bola do jogo durante a Copa do Mundo de Rugby.

Os interessados devem preencher alguns pré-requisitos para conseguirem efetuar a inscrição: ter entre 8 e 15 anos completos durante o período de vigência da gincana; possuir passaporte válido; e ter um responsável legal com documentação válida descrita no regulamento. O vencedor será divulgado dia 10 de maio. Todas as informações, termos e condições estão disponíveis no site: http://www.sejaaboladavez.com.br.