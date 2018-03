A Mesa Oval é mais de cem e chega à sua edição #101 para tratar conversar com jovem atleta de destaque: Giovanna Olio, do SPAC e a Yarinha da seleção feminina M18, é a convidada do programa de hoje. Giovanna vai falar sobre como começou no rugby e as perspectivas, no âmbito das atletas, para o futuro da seleção e do rugby feminino no Brasil: realidade e desafios.

Tem tudo pra ser um papo bem bacana em um Mesa Oval mais que especial nesta centésima primeira edição, que irá ao ar nesta Terça-Feira (13) às 17h (hora Brasília) desde o estúdio da CENTRAL 3 central3.com.br