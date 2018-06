Mesa Oval hoje de homenagem! Receberemos na Central 3 ninguém menos que Paulinha Ishibashi, ícone da história do rugby brasileiro, líder do SPAC e da Seleção Feminina, campeã de nada menos que 13 títulos sul-americanos e jogadora das Yaras em 2 Copas da Mundo de Sevens e dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

Virgílio Neto, Luís Kolle e Maria Freire terão a honra de receber Paulinha ao vivo a partir das 17h00. Conecte-se conosco em nosso Facebook para participar desse dia de tributo a uma lenda de nosso esporte.

Terça é dia de #culturaderugby!

- Continua depois da publicidade -

Pausa para a Copa do Mundo

O programa será o último do mês, uma vez que a Central 3 dedicará os próximos 30 dias de sua programação à Copa do Mundo de Futebol. Com isso, o Mesa Oval retornará no dia 17 de julho, já em ritmo de Copa do Mundo de Sevens.