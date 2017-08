O Rugby vai chegar na São Bernardo dos Esportes! A cidade do grande ABC que é uma das mais prósperas do estado de São Paulo e possui uma das melhores estruturas esportivas do país foi a escolhida pela Associação HURRA! para dar continuidade a seu projeto de expansão, que inclui ainda São Paulo, Sorocaba, Bragança Paulista e Cuiabá.

O modelo de atuação será o mesmo que já é realizado com sucesso em todas as cidades em que a entidade está presente, apostando no desenvolvimento do Rugby escolar através da capacitação de professores da rede municipal de ensino em ação conjunta com a Secretaria local, cuja atual gestão apoia o desenvolvimento das modalidades esportivas e o Rotary Club, com quem a HURRA! compartilha missão e valores.

A sustentabilidade do projeto envolverá a comunidade e terá participação ativa do Templários, clube local que atualmente lidera a Série B do campeonato paulista e que receberá os alunos que decidirem se dedicar ao Rugby de alto rendimento.