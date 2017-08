A Igualdade entre mulheres e homens é uma questão de direitos humanos e uma condição para a justiça social, sendo igualmente um requisito necessário e fundamental para se alcançar a equidade, um dos valores da HURRA!. A Igualdade de Género exige que, numa sociedade, homens e mulheres gozem das mesmas oportunidades, rendimentos, direitos e obrigações em todas as áreas.

A última sexta-feira foi dedicada ao aprendizado sobre esse tema, e através de uma parceria com a Plan International, ONG presente em 70 países, o staff de educadores e colaboradores da Associação Hurra!, receberam capacitação para lidar com a questão de gênero, a busca da igualdade entre os gêneros e ferramentas para criar novas formas de incluir o tema em todas as atividades propostas pela entidade.

A questão da igualdade entre meninos e meninas foi trabalhada neste dia, e o foco no problema, permitirá atuar de forma mais efetiva sobre as causas estruturais da desigualdade. Permitir que crianças, independente do gênero tenham as mesmas oportunidades e direitos básicos é fundamental para mudar a cultura e construir uma sociedade mais justa.

A HURRA! acredita em seu papel de promover a capacitação de multiplicadores e de ensinar através do esporte. HURRA!: Forma Quem Transforma