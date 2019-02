O programa da World Rugby, Impact Beyond, que promove a troca de experiências e o aprimoramento regional em locais de jogos internacionais será colocado em prática em São José, para o jogo entre Brasil em Canadá. O evento correrá na cidade no dia 7 de fevereiro e terá como convidado o canadense Ray Barkwill, auxiliar técnico da seleção nacional, ex-capitão do time, que também atuou no Super Rugby pela franquia australiana do Western Force. Os interessados podem se inscrever pelo site .