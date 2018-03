A FPR abre as inscrições para a Primeira Etapa do Circuito Paulista de Sevens Feminino que acontecerá no SPAC (Av. Atlântica 1448 – socorro, São Paulo-SP) nos dias 17 e 18 de março, contando com as categorias adulta, M16 e M19.

Para cada categoria, há um valor correspondente e está incluso: estrutura (campo, marcações, ambulância, arbitragem, água, frutas e terceiro tempo).

Adulto: R$300,00

M19: R$ 150,00

M16: R$ 100,00

Os prazos seguintes devem ser respeitados:

9/03 – data limite para o pagamento da taxa de inscrição e envio do comprovante para o e-mail: feminino@fprugby.org.br

10/03 – liberação de vagas remanescentes para equipes de outros estados, ou que não tenham preenchido o formulário de intenção de participação

13/03 – encerramento da inscrições

14/03 – divulgação da tabela e regulamento do torneio.

Todas as equipes devem ter cadastro atualizado no Sistema CNRu.

Conta para o depósito da inscrição:

TITULAR: Camila G T Lacerda

Banco do Brasil -001

AG. 0199-6

Cc. 31450-1

CPF: 371.248.688-07