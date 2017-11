Estão abertas as inscrições para o 2º Congresso do Rugby da Bahia, que terá lugar no próximo dia 9 de Dezembro, entre as 09,30 e as 18,00 horas no Colégio Gentil Paraíso Martins, em Valença.

Os trabalhos serão divididos em três grupos como segue:

1- BahiaRef

2- Calendário 2018

3- TreinaBahia, Formação e Desenvolvimento

Poderão ser criados outros grupos, caso seja feito o respectivo pedido e apresentação de trabalho para discussão.

Os interessados devem enviar a sua inscrição com a máxima urgência para a Federação de Rugby da Bahia, acompanhada da respetiva Taxa de Inscrição no valor de 25,00 reais.

Note-se que não está previsto nenhum lanche nem refeição.

Os interessados que pretendam apresentar algum estudo ou trabalho, devem fazê-lo até ao próximo dia 4 de Dezembro.

Fonte: Federação de Rugby da Bahia