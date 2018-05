Mesa Oval em ritmo de Jogos Sul-Americanos! As seleções brasileiras de sevens estão em Cochabamba, na Bolívia, e hoje Yaras e Tupis vivem decisões, com as brasileiras indo atrás do título e da vaga no Pan 2019, enquanto os brasileiros seguem focados em também se garantirem no Pan.

Para fazer o balanço geral de Cochabamba 2018 Luís Kolle receberá Ale Ferrer, da Rádio Gol e Rock, Marjorie Enya e a atleta Isadora Lopes, das Yaras e do Melina! Não perca que o papo será bom! Nesta terça, 17h00, ao vivo na Central 3 e em nosso Facebook, sempre com muita #culturaderugby.