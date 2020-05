Com a pandemia de coronavírus e o isolamento social, o Jacareí tem mobilizado atletas, pais e torcedores na arrecadação de alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza para aqueles que estão com mais dificuldades durante esse período. Com a ação “Rota do Jacaredis”, realizada no sábado (25), o clube ampliou suas arrecadações para 750 kg de alimentos.

O “Rota do Jacaredis” foi uma ação em que os treinadores do clube realizaram a retirada de alimentos e demais itens, de pessoas que sinalizaram a doação por meio de formulário disponibilizado pelo clube. Todos os alimentos já foram encaminhados para o Drive Thru Solidário, da Prefeitura de Jacareí.

“É muito importante essa atitude do clube e principalmente dos atletas de Jacareí, que estão empenhados e dando o exemplo. Estão fazendo com que aconteça esse momento de solidariedade. Vamos continuar fortes e ajudando no que precisar para que a nossa sociedade passe por isso com menos danos”, disse Matheus Cruz, atleta e treinador do Jacareí.

Junto com a arrecadação, foram entregues kits com uma máscara e duas luvas, para o caso de a pessoa precisar sair de casa, mas continuar protegida. Somente nesta ação, foram coletados exatos 299,62 kg de alimentos e 3,78 kg de produtos de limpeza e de higiene pessoal.

Antes disso, o clube já havia feito uma primeira arrecadação de alimentos. Sendo assim, até 27 de abril as doações que o clube recebeu e repassou ao Fundo Municipal de Solidariedade e famílias vulneráveis cerca de 750 kg de alimentos e 7,5 kg de produtos de higiene e limpeza.

Mais ações – Além de divulgar os pontos de coleta de alimentos do Drive Thru Solidário da Prefeitura, o Jacareí está organizando mais ações de arrecadação para a campanha Jacareí em campo contra o Covid-19.

Vaquinha Virtual – Uma delas é a vaquinha virtual criada no site Benfeitoria para comprar alimentos, produtos de higiene e manter a estrutura do clube funcionando. Além disso, essa é a possibilidade daqueles que estão longe de Jacareí poderem auxiliar nas campanhas de alguma forma.

Vale lembrar, que segundo a Organização Mundial de Saúde, é importante que as pessoas fiquem em suas residências e só saiam de caso seja realmente necessário.

Drive Thru Solidário da Prefeitura de Jacareí – Todas as informações sobre datas, horários e locais de coleta serão divulgados pelo próprio órgão municipal em seu site e mídias sociais.

