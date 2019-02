Em uma ação pioneira no Brasil, o Jacareí Rugby realizou na noite de quinta-feira (21), no auditório da Secretaria de Educação de Jacareí, o ‘Golden Caps – Resgatando Gerações’. O evento teve o intuito de resgatar e valorizar a história dos jacarés, reconhecendo a importância de atletas das primeiras gerações do clube. Além disso, o evento também homenageou jogadores que disputaram mais de 50 partidas oficiais pela equipe adulta do Jacareí Rugby.

A cerimônia iniciou relembrando a história da Associação Esportiva Jacareí Rugby e o início da prática do rúgbi no município de Jacareí. Edis Abrantes, ex-presidente do clube e um dos responsáveis pela montagem na cidade, relembrou algumas histórias com as primeiras equipes.

Em seguida, foram homenageados 30 atletas do Jacareí Rugby, que começaram a jogar pelo clube entre os anos de 2003 e 2007. Todos foram chamados ao palco e receberam uma camisa retro exclusiva do Jacareí Rugby. Na sequência, o clube entregou um boné especial aos atletas que completaram mais de 50 jogos oficiais pelo Jacareí Rugby. Ao todo, 12 atletas receberam essa homenagem.

Histórico de jogos – Ao longo de sua história, o time adulto do Jacareí Rugby fez exatos 111 jogos oficiais (contando jogos de 2007 e 2008, ambos da Copa Brasil). Destes 111 jogos, são 66 vitórias, 2 empates e 42 derrotas. A contagem dos jogos de cada atleta teve como base somente partidas a partir de 2013.

Confira a lista dos atletas que completaram mais de 50 jogos pelo Jacareí Rugby:

Luiz Gustavo Andreoti – 95 jogos

Luan Almeida – 78 jogos

Augusto Cambuzano- 70 jogos

Felipe Conceição – 66 jogos

Júlio Faria – 66 jogos

Lucas Drudi – 66 jogos

Matheus Daniel – 60 jogos

Rafael Goes – 59 jogos

Antonio Warlen – 56 jogos

Helder Garcia – 55 jogos

Pedro Andreoti – 53 jogos

Jhonatan Dias – 51 jogos

Texto: Comunicação Jacareí