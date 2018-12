A 5ª edição do Prêmio Rômulo Rambaldi foi entregue na terça-feira (4), no plenário da Câmara Municipal de Jacareí. Com a presença de mais de 300 pessoas, o evento homenageou os destaques da equipe na temporada 2018. O principal prêmio da noite ficou com o atleta Lucas Drudi, vencedor da medalha Atleta Destaque 2018. Joel Ramirez também teve um grande dia. O argentino venceu nas categorias Atleta Revelação e Atleta Destaque Adulto Masculino.

Ao todo, foram entregues um total de 10 medalhas em diferentes categorias de premiação. A última láurea entregue foi para a Categoria Destaque. Com dois títulos (Campeão Paulista de XV e Campeão Paulista de Sevens) em dois possíveis no ano de 2018, o M15 do SESI Jacareí Rugby foi o vencedor deste prêmio.

Além disso, os atletas das categorias infantis, de 7 a 13 anos receberam certificados de honra ao mérito por suas participações em treinos e festivais. A entrega do prêmio já é uma tradição no clube. Realizado anualmente desde 2014, ele tem o intuito de homenagear e exaltar as participações no clube por atletas, patrocinadores, colaboradores e incentivadores do rúgbi em Jacareí.

Confira a lista abaixo com os todos os indicados e vencedores:

Categoria Destaque 2018

Indicados: M17, M15 e M16 Feminino

Vencedor: M15

Atleta Revelação

Indicados: Ágatha Cristina, Joel Ramirez e Kaique Santos

Vencedor: Joel Ramirez

Atleta Destaque Adulto Masculino

Indicados: Carlos Rafael, Lucas Drudi e Matheus Rocha

Vencedor: Lucas Drudi

Atleta Destaque Adulto Feminino

Indicados: Giulia Mota, Brenda Kimberly

Vencedor: Giulia Mota

Atleta Destaque M19 Masculino

Indicados: Erick Guilherme, João Victor Neves e Augusto Cesar

Vencedor: Erick Guilherme

Atleta Destaque M19 Feminino

Indicados: Ágatha Cristina e Thauany Drudi

Vencedor: Thauany Drudi

Atleta Destaque M17 Masculino

Indicados: André Brandão, Carlos Rafael e Gabriel Souza

Vencedor: Gabriel Souza

Atleta Destaque M16 Feminino

Indicados: Emily Caroline, Giovanna Olegário e Allícia Isabel

Vencedor: Allícia Isabel

Atleta Destaque M15 Masculino

Indicados: Marcelo Henrique, Rodrigo Santos e Juan Carriel

Vencedor: Rodrigo Santos

Texto: Assessoria Jacareí Rugby