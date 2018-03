Para encerrar o ano de 2017 e abrir oficialmente a Temporada 2018, o Jacareí faz nesta quinta-feira (1º), a entrega do 4º Prêmio Rômulo Rambaldi na Sala Ariano Suassuna, que fica dentro do EducaMais Jacareí, às 18h30. A solenidade já faz parte da tradição da equipe jacareiense e leva o nome de atleta falecido em 2009, mas que permanece na memória do clube.

O objetivo da cerimônia é celebrar as conquistas da equipe em 2017, agradecer formalmente aqueles que incentivam, apoiam, patrocinam e colaboram com o desenvolvimento do esporte na cidade e homenagear atletas do clube.

Para esta edição, o Jacareí premiará jogadores em oito categorias: Infantil, M15, M17, M19, Adulto, Feminino, Atleta Revelação e Destaque 2017. Além disso, premiará também a categoria destaque em 2017. Durante a solenidade, o clube apresentará as atividades desenvolvidas ao longo da temporada anterior.