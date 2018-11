O jogo mais esperado da história dos Tupis está chegando. Sábado, dia 10, tem Brasil e Maori All Blacks e nós estamos no aquecimento! A Mesa Oval de hoje receberá o jogador que mais tem tudo a ver com a partida: é Josh Reeves, abertura do Brasil, neozelandês de nascimento!

Papo com um brasileiro e neozelandês bom demais na Central 3! Conecte-se conosco, em nosso Facebook, às 17h00! Programa ao vivo e recheado de #culturaderugby!