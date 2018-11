Recebemos na Mesa Oval #130 ninguém menos que o abertura Josh Reeves, neozelandês radicado no Brasil, internacional pelos Tupis em semana importantíssima para a modalidade no país, com a chegada dos Maori All Blacks para o amistoso no Morumbi (ou seria MorumTUPI?).

Josh falou da sua história, do momento atual do esporte aqui e dos desafios que se acercam: em janeiro ele parte para os EUA, onde defenderá o Utah Warriors pela Major League Rugby.

Programa sempre recheado de muita #culturaderugby na Central 3.

