No último dia 1º de janeiro o World Rugby – a federação internacional – lançou oficialmente o livro das Leis do Rugby simplificado, como prometido. Trata-se das leis escritas de forma compacta, sem qualquer alteração no conteúdo, mas com o texto em inglês 42% mais curto, a fim de facilitar o entendimento.

A versão em português ainda não saiu, mas a nova versão das Leis do Rugby em inglês pode já ser acessada. Clique aqui.