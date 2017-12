O World Rugby, a federação internacional, anunciou hoje que as Leis do Rugby (Laws of Rugby) foram simplificadas!

O novo livro das Leis do Rugby entrará em vigência no dia 1º de janeiro sendo sua versão em inglês 42% menor que a atual versão. As Leis não sofreram alterações, mas o texto foi simplificado para facilitar sua leitura e compreensão.

Versões simplificadas em outras línguas deverão sair no próximo ano. Como não há diferenças nas Leis, o livro atual poderá seguir sendo usado.