A Mesa Oval chega à sua edição #86 com uma ideia que mexeu com o rugby do Brasil no passado mês de outubro.

Falamos da “Brasil Pro Rugby Series”, a Liga profissional proposta pelos empresários Marcelo Sensone e Ale Chiofetti, que serão os convidados da Mesa Oval desta Terça-Feira (7). As propostas, a dinâmica, os objetivos e o andamento da liga que é capaz de dar novos rumos para a modalidade no Brasil.

15:15h (hora de Brasília) na CENTRAL 3 central3.com.br e no Facebook do Portal do Rugby