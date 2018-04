Mesa Oval hoje falará de rugby feminino e de arbitragem, pois receberemos a árbitra Mariana Wyse! Mari, ex jogadora da Seleção Brasileira, já alcançou grandes feitos na arbitragem, tendo atuado no Rio 2016 e na Série Mundial de Sevens. Agora, ela é a nova Representante de Árbitros no Conselho da CBRu. Oportunidade para um grande debate na semana seguinte ao Classificatório do Super Sevens!

Encontro marcado nesta terça, 17h00, ao vivo na Central 3 e no Facebook do Portal do Rugby.