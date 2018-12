Grande notícia vinda de São José dos Campos. Maurício Coelho, treinador atual da equipe feminina do São José e com longo currículo na equipe masculina e também com os Tupis, foi homenageado pela prefeitura da cidade com a Medalha José Friggi de Honra ao Mérito Esportivo, pelos serviços prestados ao esporte joseense.

Parabéns, Mau!