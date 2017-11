A Mesa Oval chega à sua edição #87 para tratar de um tema bastante sério no universo do rugby: os cuidados e procedimentos médicos que envolvem a modalidade.

Para isso, a Mesa chamou ninguém mais, ninguém menos que o Dr Leonardo Hirao, Médico pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com formação pela World Rugby. Os cuidados que devem ser tomados, o protocolo de concussão, a rotina dos socorros nos treinamentos e em jogos. O que é recomendado e o que deve ser evitado. Dr Leo é uma pessoa bastante querida dentro do rugby nacional e vai compartilhar conosco toda a sua experiência.

Ah, e é claro, a Mesa vai repercutir o décimo terceiro campeonato sul-americano conquistado pelas Yaras no último fim-de-semana, em Montevidéu. Além disso, tivemos a estreia dos Tupis na janela de Novembro em solo estrangeiro e bastante rugby pelo País.

Uma Mesa Oval especial de #87, que irá ao ar nesta Terça-Feira (14) já nos novos estúdios da CENTRAL 3 central3.com.br