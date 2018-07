Duas notícias importantes sobre arbitragem do rugby foram dadas nesta semana. Vamos a elas!

Muito árbitro de vídeo!

O World Rugby – a federação internacional – concorda com a SANZAAR – a entidade que organiza o Rugby Championship e o Super Rugby: os árbitros estão recorrendo demais ao vídeo.

A SANZAAR anunciou que irá revisar o uso do TMO – o árbitro de vídeo – e o CEO do World Rugby, Brett Gosper, confirmou que há um sentimento de que os árbitros deveriam recorrer menos ao vídeo e decidirem mais por conta própria. Com isso, os protocolos de uso do TMO estão já em revisão.

Revisão nos tackles: precisam ser ainda mais baixos?

A RFU – a federação inglesa – recebeu o aval do World Rugby para realizar testes em sua segunda divisão na temporada que se avizinha. A entidade inglesa está preocupada com a segurança dos atletas quanto ao tackle e vai testar abaixar a altura permitida dos tackles: na segunda inglesa de 2018-19, os tackles só serão permitidos abaixo da linha das axilas (e não mais abaixo da linha dos ombros).