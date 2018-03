Atletas representados na CBRu! A 103ª edição recebeu Marjorie Enya e Pedro Rosa, eleitos representantes dos atletas para o Conselho de Administração da CBRu. Marjorie e Rosa falaram para os microfones da Central 3 e compartilharam suas visões e as demandas que levarão para as reuniões do Conselho. Uma reflexão sobre a situação da modalidade no Brasil. Está imperdível.

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis na Central 3, com muita #CulturaDeRugby.

feed://www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

itunes http://www.central3.com.br/programa/mesa-oval/feed/

playerFM https://player.fm/series/central3-podcasts-mesa-oval

Pocketcast http://pca.st/czzz

deezer http://www.deezer.com/show/88646

Stitcher http://stitcher.com/s?fid=82099&refid=stpr