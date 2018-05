O sábado foi histórico para os Tupis, com uma grande e inédita vitória sobre a Argentina XV! Já na segunda-feira o SPAC, clube decano do rugby brasileiro, completou 130 anos de história. Para celebrar as duas marcas tivemos um papo de gala com João Luiz da Ros, o Ige – jogador com mais jogos pela seleção brasileira e que se aposentará neste ano – e Timothy Baines – atleta da seleção nos anos 70. Encontro de gerações imperdível!Baines, histórico jogador do SPAC e da Seleção Brasileira. Tudo ao vivo à 17h00 na Central 3 e em nosso Facebook. Não perca!

Todas as edições da MESA OVAL ficam também disponíveis na Central 3, com muita #CulturaDeRugby.

