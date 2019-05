Começamos o mês de Maio com uma ilustríssima presença no podcast “Mesa Oval”: Gabriel Cacuro, treinador do Pasteur. Oriundo das categorias de base do clube, ele tem se especializado e participa frequentemente de clínicas em centros especializados no Rugby a fim de potencializar suas funções. Com vistas a projetos de longo prazo, Cacuro faz parte de um sistema no qual o Pasteur é bastante conhecido: formação de atletas. O jovem treinador tem um grande futuro pela frente e irá compartilhar um pouco do seu trabalho e opinião sobre o passado, presente e futuro do Rugby do Brasil.