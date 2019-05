Premiado como “Melhor Treinador – Rugby XV” da temporada 2018, Guilherme Marques contou para o “Mesa Oval” sobre a sua trajetória, como pensa e enxerga o futuro do Rugby do Brasil. No episódio o “Coach” celebra os 18 anos do seu clube, o Charrua, comemorado em 2 de Junho.

