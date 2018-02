Já está na sua agenda, não é? O Mesa Oval hoje será às 17h00, na Central3 e em nosso Facebook!

Hoje não teremos convidado especial, mas o programa estará recheado de papo bom entre Victor Ramalho, Diego Gutierrez e Luis Kolle, que farão o balanço até aqui do Americas Rugby Championship e do Six Nations e as prévias de Super Rugby e Campeonato Paulista. Vai ter palpite de monte (e uma cornetagenzinha também, né?).

